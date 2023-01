Giustizia, il ministro Nordio: "Mai pensato di dimettermi"

"Non ho mai minimamente pensato a dimettermi". E' quanto ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. "In primo luogo perché con la premier siamo in perfetta sintonia. Poi perché le critiche, soprattutto quelle espresse in modo scomposto ed eccentrico, sono uno stimolo a proseguire. Ed infine perché la mia risoluzione sulla giustizia è passata con 100 voti contro 50 al Senato, e con la stessa percentuale alla Camera, con una standing ovation anche da una parte dell'opposizione. Le voci sulle nostre divisioni interne sono manifestamente smentite dai voti".