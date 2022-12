Giustizia, l'Anm: "Nelle riforme annunciate da Nordio non c'è nulla di liberale"

Nelle riforme costituzionali annunciate dal ministro della Giustizia Carlo Nordio "non c'è nulla di liberale" e "con interventi sulla separazione delle carriere e sull'azione penale obbligatoria si pongono le premesse per un controllo politico sull'azione penale". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, in apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale. "Non alziamo muri né facciamo scontri ma bisogna spiegare che non sono riforme liberali", ha spiegato.

Il ministro, ha sottolineato il presidente dell'Anm, "dica cosa succederà dopo avere reso l'azione penale discrezionale e avere separato il pubblico ministero dal giudice, qual è l'assetto che prefigura. Oggi abbiamo il pm che non ha interferenze dal sistema politico, se vuole cambiare dica come. Ha detto di non volere assolutamente condizionare il pm al potere politico, ci dica come vuole fare".

L'Anm, ha assicurato infine Santalucia, "non intraprende battaglie, non fa guerre ma non abbandonerà mai il ragionamento sui temi della Costituzione, che sono tutela dell'autonomia e indipendenza della giurisdizione".