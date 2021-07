Giustizia, Lega: "Italia non può essere ostaggio Conte e Grillo"

La Lega "è molto preoccupata per le perdite di tempo causate dai capricci di Conte e Grillo. L’Italia che vuole rialzarsi dopo mesi di sofferenza non può tollerare i ricatti del Movimento 5 Stelle: oggi sulla Giustizia, domani su Equitalia, codice degli appalti, Quota 100 o fisco". Così in una nota del partito capitanato da Matteo Salvini.

"La Lega, in merito alle proposte di correzione alla prescrizione, è fedele al testo approvato dal Consiglio dei Ministri e leale agli accordi presi". Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Giulia Bongiorno.