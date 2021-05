Giustizia: ministero, da Cts ok a concorso magistratura, prove a metà luglio

Ricevuto il parere positivo del Comitato tecnico scientifico, il ministero della Giustizia sta lavorando a pieno ritmo, per consentire che le prove scritte del concorso per magistratura (concorso per 310 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 29 ottobre 2019) si possano svolgere giovedì 15 e venerdì 16 luglio contemporaneamente in sei sedi, dislocate in diverse regioni del nord, del centro e del sud Italia. La ministra Marta Cartabia ha firmato giovedì scorso il decreto ministeriale, previsto dall’art. 11, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che disciplina le modalità operative di svolgimento delle prove.

Il diario analitico delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2021, data nella quale saranno comunicate ufficialmente, oltre alle date di svolgimento delle prove scritte, le date per la consegna dei codici, nei tre giorni precedenti (dal 12 al 14 luglio). Se l’iter procedurale sarà confermato, il prossimo 28 maggio i 13.281 candidati conosceranno le date e la sede presso la quale dovranno sostenere le prove concorsuali. Per questo concorso per magistratura, è in corso al Ministero una complessa istruttoria, con un notevole sforzo organizzativo.