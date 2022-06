'Giustizia per tutti', ottimo ascolto per la serie con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

Ottimo ascolto per la serie tv 'Giustizia per tutti' con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, realizzata dalla Media Company Prodea Group attraverso la sua società di produzione Showlab. Dopo il grande successo della prima puntata che ha fatto registrare ben 3.736.000 spettatori e uno share del 21%, la seconda e terza serata hanno confermato il trend chiudendo in bellezza la serie sfiorando il 17% di share sul pubblico attivo stimato in 2.748.000 spettatori totali.

Si è trattato della prima stagione di questa serie televisiva tutta italiana composta in 6 episodi della durata di 100 minuti ciascuno andati in onda su Canale 5 per tre prime serate, con l’ultima puntata lo scorso 1° giugno. La serie, le cui riprese si sono svolte in Piemonte, è stata prodotta dalla società Showlab, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte e con la Regione Piemonte.

“Sono enormemente soddisfatto - dichiara GianClaudio Innocenzi Botti, executive producer della serie per Showlab - di questo risultato che ci colloca di diritto tra le Società top player produttrici in Italia. Ringrazio a tale proposito soprattutto Mediaset per la fiducia accordataci”.

Showlab, per rafforzare ulteriormente la sua posizione come società di produzione di serie televisive di successo, annuncia l’arrivo di Giovanni Altieri, che ricoprirà la carica di nuovo general manager della società mettendo a frutto la sua profonda conoscenza del settore televisivo. Altieri in precedenza aveva ricoperto importanti cariche dirigenziali all’interno del Gruppo Mediaset.