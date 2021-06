Giustizia: Pnrr e riforma, giovedì webinar organizzato da Università 'G. Marconi'

“Piano nazionale di ripresa e resilienza e riforma della giustizia”. E' il titolo del webinar, organizzato dall'Università 'Guglielmo Marconi', che si terrà giovedì tra le 15 e le 18. Docenti universitari, magistrati, pubblici funzionari discuteranno delle misure in tema di Giustizia contenute nel Pnrr presentato dal Governo, con particolare riferimento all'accelerazione dei processi, alla digitalizzazione dei procedimenti giudiziari, alla gestione del carico pregresso di cause civili e penali.

Dopo i saluti del professor Alessandro Gennaro, direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università 'G. Marconi', e dell'avvocato Antonino Galletti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma interverranno il professor Rainer Masera, preside della facoltà di Economia dell'Università 'G. Marconi'; Luciano Panzani, presidente dell’Osservatorio Eurispes su Banca, Finanza, Assicurazioni e già presidente della Corte d’Appello di Roma; il professor Vincenzo Sanasi d’Arpe, straordinario di Diritto dell’Economia all'Università 'G. Marconi'; Paolo Catallozzi, magistrato presso la Corte di Cassazione; Francesco Paolo Tronca, consigliere di Stato, già commissario straordinario di Roma Capitale; Carla Romana Raineri, presidente della prima Sezione civile della Corte d’Appello di Milano, autrice dell’opera “Brevi cronache dai palazzi della Capitale. Esperienze romane di un magistrato”; Claudia Bugno, Advisor per la strategia e lo sviluppo e responsabile Eurispes dell’Osservatorio per lo sviluppo dei territori; l'avvocato professor Lucio Ghia, straordinario di Diritto commerciale alla Facoltà di Economia dell'Università 'G. Marconi' . Conclude Sergio Santoro, presidente aggiunto del Consiglio di Stato in pensione.