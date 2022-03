Giustizia: Rossomando (Pd), 'questione dei tempi è presupposto stato di diritto'

Per i processi "la questione dei tempi è eterna come quella delle risorse, ma abbiamo due novità, ora ci sono 3,2 miliardi che bisogna sapere come utilizzare, serve una idea di giustizia e di organizzazione". Così Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, nel corso della tavola rotonda organizzata a Roma da Meritocrazia Italia, sul tema della giustizia. Sui tempi "non c'è solo una questione di efficienza". "I nostri tempi - spiega la dem non sono adeguati a quelli europei". "La questione dei tempi - avverte - è il presupposto dello stato di diritto". "Sono stati fatti vari interventi, abbiamo approvato la riforma del civile e del penale - ricorda - . la riforma è uscita diversa come era entrata".