"Giusto studiare stili vita e nutrizione", il pediatra e la regola delle 4 C

Un'ora di nutrizione e corretti stili di vita da introdurre nei programmi didattici di bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie d'Italia. Il progetto del Governo di scommettere sulle nuove generazioni per gettare le radici della cultura della prevenzione piace ai camici bianchi dei piccoli. "Sono 30 anni che mi batto su questi problemi", commenta all'Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, che si dice d'accordo su questa 'materia' che potrebbe debuttare fra i banchi. Ma perché la scintilla scatti e l'apprendimento funzioni c'è una condizione, puntualizza, richiamando "una serie consolidata di ricerche e implementazioni nei bambini": per "correggere gli stili di vita" in maniera profonda e duratura, "come ogni cosa che riguarda l'infanzia, serve che quelle che si fanno nell'ora di 'stili di vita' siano proposte ripetibili da parte delle famiglie e dei minori. E soprattutto piacevoli".

Parola d'ordine: imparare divertendosi. "Classicamente - spiega il professore ordinario di Pediatria dell'Università Ludes-United Campus of Malta - si dice ai ragazzi e in generale alla popolazione: usate le scale, anziché l'ascensore. Ma per i più piccoli è più piacevole fare un'attività motoria giornaliera che non sia vissuta come stress o obbligo, qualcosa in cui anche l'ambiente fa la sua parte". Per Farnetani i 'docenti' della nuova materia dovrebbero appellarsi alla 'regola delle 4 C', coniata dall'esperto: camminare-ciclismo-cane-comportamento alimentare. Un unico 'codice' che riassume tutta la teoria. La chiave è: promuovere l'attività motoria suscitando il gradimento delle nuove leve. "E quindi "camminare in un parco può essere una modalità divertente, e andare in bicicletta insieme ai genitori. Si fa così un'attività motoria spesso anche intensa in modo piacevole. Pedalare piace ai bambini e agli adolescenti". E dopo le due ruote, i quattrozampe. "Avere un cane - spiega Farnetani - è dimostrato che previene le malattie del cuore e dei vasi, e abbassa il colesterolo, perché è un invito a camminare a muoversi".

Per quanto riguarda l'altro capitolo, la nutrizione, per Farnetani è "utile sfruttare la mensa scolastica come 'palestra'" che educhi ai cibi sani, "ma senza dimenticare il gusto". Piace meno al pediatra quella che definisce "la merenda di Stato, con lo stesso frutto per tutti, per esempio". Questo perché, argomenta, "il momento dello spuntino di metà mattinata (la famosa ricreazione) può essere l'occasione per un pasto che piaccia e crei anche continuità fra scuole e famiglia. La merenda portata da casa favorisce lo sviluppo della personalità individuale e ha un forte legame affettivo, io dico sempre che è un pezzo di famiglia in tasca. E quindi in questo caso sono contrario alla 'massificazione'". Si tratta inoltre di un pasto importante che "permette di affrontare le due ore migliori di apprendimento della mattinata, dalle 11 alle 13, con l'energia sufficiente per il funzionamento del cervello".

Poiché lo sport è importante, ragiona ancora Farnetani, e "si consiglia sempre di fare un'ora di attività al giorno per almeno 5 giorni alla settimana, io dico che nell'arco della giornata è meglio un'ora di studio in meno se la si dedica a questo. Un'ora e non di più, e lo dico da fautore della scuola e della cultura, consapevole proprio di quando sia essenziale studiare. Lo sport diventa un alleato. Gli studi dei ritmi circadiani applicati agli orari scolastici e alle fasi dell'apprendimento dimostrano che fino alle 10 del mattino il rendimento scolastico non è ancora salito particolarmente. Prima di quest'ora sarebbe dunque ideale collocare l'attività sportiva in maniera per ottimizzare gli orari scolastici e avere il classico 'risveglio muscolare' per poi concentrarsi sulle attività" clou come spiegazioni, interrogazioni, compiti in classe.

"Muoversi - incalza il pediatra - è importante anche più di mangiare meno per combattere il sovrappeso e l'obesità. Perché un bambino e un adolescente nella fase di crescita hanno bisogno di introdurre una quantità sufficiente di principi nutritivi". Cosa portare a tavola? Qui c'è pieno allineamento sulla parola chiave: "Dieta mediterranea, patrimonio dell'Unesco", non ha dubbi Farnetani. "E' salutare, si sa, però è importante 'declinarla' in chiave familiare e locale. Il bambino deve mangiare alimenti salutari e sicuri, ma il gusto è una leva importante. A mensa, per esempio, se si usano olio d'oliva e prodotti di qualità, anche cibi impanati fritti possono andar bene, dalle patatine alle polpette di carne o di pesce".

E si può sfruttare il 'ricordo' del pancione. "I bambini infatti - rimarca l'esperto - apprezzano il gusto dei cibi che la mamma assume in gravidanza già dal liquido amniotico e così piaceranno per tutta la vita". E poi "ci sono i cibi locali delle tradizioni del territorio, che sono quelli che i più piccoli mangiano da nonni, zii e amici. Non si può pensare che a Milano si mangino le stesse cose che a Palermo". Un accenno particolare Farnetani lo riserva al pesce: "Abituiamo i bambini a mangiarlo, in questo caso da Nord a Sud. Nelle famiglie in media si mangia al massimo una volta a settimana, quando l'ideale sarebbe tre volte". Altro elemento è la varietà. "E' utile che i genitori conoscano il menu scolastico, per poter garantire ai figli la giusta rotazione di cibi nell'arco della settimana, in modo che possa assumere in modo consono tutti i vari principi nutritivi", conclude.