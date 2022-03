"C'è un progressivo esautoramento del Parlamento, su alcuni temi il parlamento non ha toccato palla, questo va detto". Così Francesco Urraro, senatore della Lega e membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama, nel corso della tavola rotonda organizzata a Roma da Meritocrazia Italia, sul tema della giustizia e della riforma dell'ordinamento. Per Urraro "come si vede, soffriamo di un monocameralismo alternato", durante la pandemia abbiamo pure subito "dpcm che hanno limitato la libertà".