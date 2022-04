'Give peace a chance', la massoneria prende in prestito John Lennon per la sua assemblea

La massoneria sceglie l'inno alla pace di John Lennon. Un video con le immagini dell'ex beatle che canta 'give peace a chance' sarà proiettato sul maxischermo del Palacongressi di Rimini, che l'8 e 9 aprile ospiterà l'assemblea annuale delle Logge del Grande Oriente d'Italia. Il video, come si legge sul sito del Goi che lo pubblica in anteprima, "è ispirato al celeberrimo singolo del 1969 della Plastic Ono Band. La canzone divenne un inno internazionale dei movimenti che in tutto il mondo opponevano alla guerra".

Il montaggio mostra immagini storiche di Lennon e Yoko Ono in concerto per la pace, dei primi anni '70, poi manifestazioni da tutto il mondo, con giovani dei nostri giorni, che cantano 'give peace a chance', e ancora mari incontaminati e delfini che fanno capolino dal fondo. Alla fine un puzzle con le bandiere di tutto il mondo e la scritta: "La forza della libertà, la bellezza della libertà, la saggezza della libertà".