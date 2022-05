Gli acquisti on line trainano la crescita dei pagamenti digitali

L’Italia sta vivendo una forte crescita dell’e-commerce con la prospettiva di raggiungere un tasso di crescita annuale composto del 16% fino al 2025. E' uno dei dati che emerge dal "Global Payment Report" presentato da Worldpay al Netcomm di Milano. I digital wallet sono il metodo di pagamento preferito dagli italiani per gli acquisti online e rappresentano il 33,6% del valore delle transazioni e-commerce. Si prevede che le quote di mercato delle carte di credito (23,9%) diminuiranno fino al 2025, mentre è previsto un leggero aumento delle carte di debito rispetto a una quota del 7,6% nel 2021. Il contante rimane forte per le transazioni tramite POS (oltre il 27,2% nel 2021) e si prevede che manterrà una quota di quasi il 20% fino al 2025. L’Italia è inoltre tra i mercati più forti al mondo per le carte prepagate, che rappresentano una quota superiore al 10% sia nell’e-commerce che nei punti vendita.