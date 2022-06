Gli affitti brevi di Easylife conquistano gli investitori e il business mette il turbo

Milano, 1 giugno 2022 – Easylife, società specializzata nella gestione di affitti brevi, nata nel 2016 dall'intuizione del suo Founder, Donato Cella, annuncia il perfezionamento di un’operazione di finanziamento e investimento di complessivi euro 1 mln., di cui euro 500.000 tramite emissione obbligazionaria ed euro 500.000 in aumento di capitale, entrambi sottoscritti da investitori professionali, tra cui Gamma Capital Market, FP Consulting SA in qualità di arranger dell'operazione, assistita, per la parte legale, dallo Studio Senni & Partners. L'operazione è stata avviata e promossa da Matteo Tugliani, nuovo partner ed advisor di Easylife.

I proventi derivanti dall'operazione verranno utilizzati per l’attuazione del piano industriale 2022-2025 che prevede investimenti in tecnologia, marketing e personale, con l’obiettivo di gestire un portafoglio di immobili di oltre 1.000 unità nelle principali città italiane e di arricchire ulteriormente l’offerta di servizi legati al real estate.

Il business plan sarà caratterizzato da un maggior utilizzo del digitale e dell'intelligenza artificiale per rendere ancor più performanti i servizi e un'attenzione alla sostenibilità ambientale.

"I risultati raggiunti da Easylife, parte di Le Village by Crédit Agricole Milano, ecosistema aperto che sostiene e accelera l’innovazione delle giovani aziende", afferma Cella, sono stati elemento attrattivo determinante per gli investitori coinvolti nell'operazione: raddoppio del fatturato in soli due anni (2020-2021), nonostante la pandemia; oltre 10.000 clienti ospitati; quasi 2,0 milioni euro di transato nel solo 2021".

L'interesse mostrato da investitori professionali non è solo il concreto apprezzamento del buon operato, ma è altresì attestazione della validità del modello di business e del piano industriale e segna una nuova fase per Easylife pronta a metter il turbo come leader di settore in Italia. Fattore determinante per la rapida crescita è il rafforzamento, in atto, della struttura organizzativa, che ad oggi vede un team di professionisti selezionati, affiatati e con forte orientamento al problem solving; fattori di successo su cui la società continuerà a puntare.

Nell'operazione Easylife è stata assistita da Business Plan Center per la predisposizione del piano industriale e dallo Studio Dentons per gli aspetti legali.

Easylife è una società che si occupa di short term rental:

• 110 appartamenti gestiti, in costante crescita giornaliera, chiaramente identificati dal brand "Easylife", espressione di alta qualità e attenzione al dettaglio, presenti sul sito https://www.easylife.house e sui principali portali di gestione affitti (Airbnb, Booking, Vrbo HomeAway, Agoda, MisterB&B, Tripadvisor)

• espansione nelle principali città d'arte e di richiamo turistico internazionale, tra cui Milano, Venezia, Paestum, Torino e altre di imminente apertura

• massima qualità e ampia gamma di servizi offerti per un supporto a 360°, capace di conciliare le migliori condizioni di soggiorno per i guest e la performance ottimale, in termini di redditività e di occupancy, per i proprietari

• rete di partnership qualificate in continuo ampliamento, tra cui: Mariana Martini, pluripremiata a livello internazionale, per interior design, ristrutturazione e home staging; Radical Storage, ex BAGBNB, la prima comunità di aziende specializzate nel deposito bagagli; Scalapay, leader del "compra ora e paga poi", con cui i guest di Easylife godono di un prezzo di soggiorno pagabile in 3 comode rate, massima flessibilità, zero interessi, in modo sicuro e facile; Leontis, società specializzata nell'intermediazione e consulenza immobiliare.

Per maggiori informazioni sulla società e sulle location e opportunità di locazione: https://www.easylife.house

