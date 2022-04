Gli aspirapolveri migliori da utilizzare per le pulizie

Aspirapolvere potente

Roma, 15/04/2022 - Quando si tratta di pulire al meglio la casa, si possono scegliere gli aspirapolveri migliori tra i vari elettrodomestici adatti a questa funzione.

Un aspirapolvere potente dovrà essere in grado di pulire e aspirare al meglio tutta la polvere presente in casa, in modo facile e veloce.

Per questo motivo si dovrà scegliere con cura quale tra questi elettrodomestici acquistare, considerando la potenza degli stessi, oltre ovviamente alle dimensioni della superficie da pulire, e anche della maneggevolezza e caratteristiche dell'aspirapolvere.

La potenza di un aspirapolvere si misura in Watt, e consiste nella quantità di energia elettrica di cui necessita il suo motore per funzionare.

Di solito la media della potenza di un aspirapolvere va da 1200 a 2000 Watt.

Inoltre per i soggetti allergici si può scegliere un aspirapolvere dotato di filtro Hepa, uno speciale filtro che riesce a trattenere anche le più piccoli particelle di polline, muffa e acari.

Aspirapolvere senza filo

Vi sono sul mercato vari tipi di aspirapolvere, e tra gli aspirapolvere migliori si possono distinguere quelli con filo e quelli senza filo.

Gli aspirapolvere senza filo sono strumenti adatti a chi non ama trascinare con sè il motore dell'aspirapolvere e il tubo aspirante.

L'ingombro del filo infatti limita la capacità trainante del macchinario ed inoltre è anche pesante da trascinare magari su per le scale.

In particolare chi abita in una casa a due piani preferirà probabilmente un aspirapolvere senza filo proprio per questo motivo.

L’aspirapolvere senza filo infatti funziona grazie a una pratica batteria, che si ricarica con la presa della corrente e ha una certa durata.

Prima di acquistare un aspirapolvere di questo tipo si dovrà quindi calcolare quanta superficie da pulire c’è in casa, in modo da acquistare un elettrodomestico che possa avere una durata di forza pulente che sia sufficiente per pulire tutta l’abitazione.

Aspirapolvere a traino

Se si preferisce un aspirapolvere che possa aspirare più polvere e quindi con la possibilità di cambiare il sacco o svuotare il contenitore della polvere non così spesso come quello a batteria, si dovrà optare per un aspirapolvere a traino.

L'aspirapolvere a traino è un tipo di aspirapolvere con un serbatoio dotato di ruote e un tubo telescopico flessibile o rigido o in parte flessibile e in parte rigido.

E' comodo perchè grazie alle ruote si può trascinare ovunque in modo facile e veloce, e senza fatica.

Nel serbatoio si accumula la polvere, che può finire in un sacco, se si tratta di aspirapolvere con sacco, oppure direttamente nel serbatoio per quelli senza sacco.

Gli aspirapolveri ciclonici sono un particolare tipo di aspirapolvere che utilizza un sistema a centrifuga detto appunto ciclonico perché il suo moto assomiglia al movimento circolare di un ciclone.

Sono tra gli aspirapolveri migliori e più recenti, dato che questa tecnologia evita di respirare polvere perchè la separa dall’aria aspirata. Essa sfrutta la forza centrifuga, e come quello multi ciclonico non utilizza i sacchi ma un contenitore di raccolta della polvere dove si trova una specie di elica che trattiene la polvere separata dall’aria.

Aspirapolvere a vapore

Anche l'aspirapolvere a vapore è tra gli aspirapolveri migliori nati più di recente nel mondo di tali elettrodomestici.

Esso utilizza un getto di vapore che effettua una pulizia approfondita delle superfici, offrendo alto livello di igiene e risulta particolarmente utile se ci sono persone in casa che soffrono di allergia alla polvere, dato che il vapore può eliminare fino al 90% degli acari della polvere.

L’aspirapolvere a vapore prima usa l’acqua per inumidire lo sporco, il quale in seguito viene sciolto dalle alte temperature del vapore, poi staccato grazie alla pressione e raccolto tramite un apposito panno.

Esso viene anche dotato di diversi accessori grazie ai quali può pulire in modo versatile vari oggetti e superfici, dai pavimenti alle piastrelle, ai fornelli, ai tappeti, moquette, ai tessuti imbottiti e materassi.

Per informazioni:

Il sito e-commerce di prodotti da ufficio e cancelleria Ufficiodiscount.it fa capo all'azienda Shadow S.r.l. di Milano, leader nella vendita di cancelleria da ufficio online. Per richieste di preventivo o informazioni diverse si può telefonare al numero di assistenza veloce che si trova sul sito, oppure avviare una chat, inviare un fax al numero che si trova sul sito, o scrivere una mail ad info@ufficiodiscount.it.