Gli Assiri in mostra a Bologna

Appena inaugurata a Bologna, ospite dei locali del Museo Civico Medievale, “Gli Assiri all’ombra delle Due Torri”, un omaggio a uno dei popoli protagonisti della storia antica. In mostra alcuni reperti provenienti dal sito di Kalkhu, dove da diversi mesi è al lavoro una Missione Archeologica Iracheno-Italiana, e 36 repliche in 3D di sigilli, cretule e testi cuneiformi. L’evento è organizzato e promosso dal Settore Musei Civici Bologna-Musei Civici d’Arte Antica, in collaborazione con Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.