Gli elettrodomestici del futuro: intervista a Andrea Pilotti

Ciao Andrea, secondo te come si evolveranno gli elettrodomestici da qui a 10 anni? Quali saranno le tecnologie e i materiali che aiuteranno le persone a vivere la casa in modo più confortevole?

“Le evoluzioni nel settore degli elettrodomestici sono guidate principalmente dalla tecnologia e dall'aspirazione a una vita più sostenibile e comoda. Ecco alcune delle principali tendenze che potremmo vedere nei prossimi anni.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Grazie al machine learning, gli elettrodomestici saranno in grado di apprendere dalle nostre abitudini e comportamenti per fornire un servizio più personalizzato. Ad esempio, il tuo frigorifero potrebbe ricordare i tuoi alimenti preferiti e suggerire ricette, oppure il tuo forno potrebbe prevedere quando torni a casa e pre-riscaldarsi in anticipo. Grazie all'IA, gli elettrodomestici potranno rilevare problemi prima che diventino seri, inviando notifiche o prenotando automaticamente la manutenzione. Questo potrebbe significativamente estendere la vita degli elettrodomestici e risparmiare tempo e denaro agli utenti. Gli elettrodomestici potranno comunicare tra loro e con altri dispositivi attraverso l'Internet of Things (IoT), creando un ecosistema domestico integrato. Ad esempio, il tuo frigorifero potrebbe comunicare con il tuo smartphone per ricordarti di comprare il latte mentre sei in giro, o la tua lavatrice potrebbe avviare un ciclo quando l'energia elettrica è meno costosa. Grazie all'IA, gli elettrodomestici potrebbero diventare completamente autonomi. Ad esempio, un aspirapolvere robotizzato potrebbe non solo pulire la casa in modo autonomo, ma anche svuotarsi da solo, ricaricarsi quando necessario e evitare gli ostacoli. Gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Home e Apple Siri stanno diventando sempre più comuni. Nel futuro, potremmo vedere una maggiore integrazione di questi assistenti negli elettrodomestici, permettendo agli utenti di controllare i loro dispositivi con semplici comandi vocali.

NUOVI MATERIALI

La ricerca continua a produrre materiali più resistenti all'usura, ai graffi, alle ammaccature e al calore. Questi possono aiutare a estendere la durata di vita degli elettrodomestici e ridurre la necessità di manutenzione e riparazione. Nuovi materiali potrebbero avere una migliore efficienza termica o elettrica, riducendo così il consumo energetico degli elettrodomestici. Ad esempio, nuovi tipi di isolamento potrebbero mantenere il calore nei forni o il freddo nei frigoriferi più efficacemente. Alcuni nuovi materiali possono respingere lo sporco o uccidere i batteri, rendendo gli elettrodomestici più facili da pulire e più igienici. Ad esempio, ci sono rivestimenti che impediscono alle impronte digitali di aderire o che possono distruggere i batteri quando esposti alla luce. Mentre l'industria si muove verso una maggiore sostenibilità, i nuovi materiali potrebbero essere progettati per essere più facilmente riciclabili, o addirittura biodegradabili. Questo potrebbe ridurre l'impatto ambientale degli elettrodomestici alla fine della loro vita utile. Alcuni materiali possono cambiare le loro proprietà in risposta a stimoli come il calore, la luce, l'elettricità o la pressione. Questi potrebbero essere utilizzati per creare elettrodomestici con funzionalità uniche o migliorate.

EFFICENZA ENERGETICA

L'efficienza energetica è un obiettivo centrale per l'industria degli elettrodomestici, in quanto contribuisce alla sostenibilità ambientale e può portare a significativi risparmi per i consumatori. Stiamo già vedendo un'espansione degli elettrodomestici a basso consumo, ma il futuro potrebbe portare dispositivi ancora più efficienti. Questi apparecchi potrebbero utilizzare avanzate tecnologie di rilevamento e regolazione per minimizzare il consumo energetico. Gli elettrodomestici del futuro potrebbero essere in grado di regolare autonomamente il loro consumo energetico in base alle esigenze. Ad esempio, un frigorifero potrebbe ridurre il suo ciclo di raffreddamento quando è vuoto o di notte, oppure una lavatrice potrebbe utilizzare meno energia quando lava un carico leggero. Gli elettrodomestici potrebbero integrarsi con i sistemi di energia rinnovabile domestica. Ad esempio, potrebbero essere programmati per utilizzare più energia quando il sole sta alimentando i pannelli solari, oppure potrebbero immagazzinare energia elettrica in surplus per usarla più tardi. Gli elettrodomestici futuri potrebbero comunicare tra loro e con una centrale di gestione dell'energia domestica per ottimizzare l'uso dell'energia in tutta la casa. Questo potrebbe comportare l'armonizzazione dei cicli di lavoro di vari apparecchi per minimizzare i picchi di consumo energetico. Alcuni elettrodomestici potrebbero diventare ricaricabili, similmente ai telefoni cellulari. Durante i periodi di basso consumo, potrebbero caricarsi per poi utilizzare l'energia accumulata nei momenti di maggior necessità. Questo permetterebbe una gestione più flessibile e ottimizzata dell'energia domestica. Queste innovazioni sono all'orizzonte e alcune sono già in fase di sviluppo o di implementazione. L'industria degli elettrodomestici sta diventando sempre più attenta all'efficienza energetica e questa tendenza è destinata a continuare nel futuro.”

RACCONTACI CHI È ANDREA PILOTTI

“Sono un esperto di tecnologia nel settore industriale, fin da piccolo facevo disperare i miei genitori perché smontavo tutti gli apparecchi elettronici che mi capitavano a tiro, in quel periodo ho capito che la mia più grande passione è capire il funzionamento delle cose e testarle. Nel 2005 ho fondato sito web Guida Acquisti attraverso il quale condivido i miei test e recensioni di elettrodomestici. Ad oggi ho recensito (e in molti casi testato personalmente) circa 4500 elettrodomestici e sono sempre alla ricerca dei migliori modelli per rapporto qualità prezzo, utilizzando come metriche di valutazione e confronto le specifiche tecniche, e in alcuni casi il test diretto eseguito nel mio piccolo laboratorio domestico. Visto che in commercio ci sono sempre nuovi prodotti e tecnologie, aggiorno con cadenza semestrale le mie guide all’acquisto. Anche la mia valutazione dei singoli elettrodomestici può cambiare nel tempo, a seconda di nuovi fattori qualitativi presi in considerazione. La cosa che più mi rende orgoglioso è che da anni sono diventato il consigliere di fiducia per l’acquisto di elettrodomestici e prodotti di elettronica di consumo.”

