Gli Emirati Arabi Uniti continuano a credere negli Nft

Dopo il picco del 2021 seguito da un periodo di stallo, gli Nft tornano a correre. A credere in questo potenziale gli Emirati Arabi Uniti, secondo uno studio di Research & Markets. Il mercato degli Nft dovrebbe registrare uno sviluppo fino a 4,7 miliardi di dollari entro il 2028. Mentre un numero sempre maggiore di Paesi cerca di imporre severe misure di regolamentazione, gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un notevole incremento nell’acquisto, nella vendita e nella creazione di Nft. Questo interesse è visibile anche ad Art Dubai, in corso fino al 5 marzo, che per il secondo anno propone una sezione dedicata all’arte digitale ed esamina il contesto in cui si sono sviluppati gli Nft, le criptovalute, la realtà virtuale fin dagli esordi dell’arte digitale negli anni Ottanta.