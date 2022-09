Gli esperti preoccupati dagli sprechi di cibo in Europa

Nel suo nuovo rapporto, “No Time to Waste”, l'organizzazione ambientalista Feedback EU raccoglie i dati aggiornati sullo spreco alimentare in Europa, evidenziando un problema particolarmente significativo. 153 milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate ogni anno, a fronte di un’importazione di 138 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, per un costo di 150 miliardi di dollari. Non è tutto: i rifiuti alimentari dell'UE rappresentano almeno il 6% delle sue emissioni totali e costano oltre 140 miliardi di dollari all’anno.