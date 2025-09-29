Gli eventi della settimana

Lunedì 29 settembre alle 18:00 al Centro Studi Americani si terrà la presentazione del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla proiezione dell’Italia e dei Paesi dell’UE nell’Indo-Pacifico.

Mercoledì 1° ottobre presso la Sala Pininfarina di Confindustria Roma, a partire dalle ore 10.30, si terrà l‘evento nazionale “Tecnologie digitali e AI per una mobilità smart e sostenibile”. Parteciperà tra gli altri il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Giovedì 2 ottobre alle ore 10:00 a Roma presso il Centro Studi Confindustria - Galleria del Cardinale Colonna, in Via della Pilotta, 17/A si terrà il convegno di presentazione del Rapporto di Previsione “Investimenti per muovere l’Italia”. Parteciperanno tra gli altri Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Luigi Sbarra, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sud), Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Raffaele Fitto Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea.

