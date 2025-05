Martedì 13 maggio alle ore 17:30 a Roma nella Sala delle Bandiere in Via Quattro Novembre 149, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, la Fondazione De Gasperi organizza il convegno dal titolo “De Gasperi, Schuman e il futuro del progetto europeo”. Le conclusioni sono affidate ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

