Gli eventi della settimana

09 dicembre 2025 | 17.25
Redazione Adnkronos
Giovedì 11 dicembre, ore 9, Istituto di ingegneria del mare, via di Vallerano 139, Roma, “Verso la navigazione a zero emissioni: innovazione tecnologica e sostenibilità”, l’evento presenta i risultati emersi durante il triennio di ricerca in ambito di navigazione a zero emissioni Spoke 3 – Waterways del MOST, Centro nazionale per la mobilità sostenibile. Il programma dei lavori si focalizza in particolare sulle nuove tecnologie per rendere il trasporto via mare più efficiente e sostenibile: dall’efficientamento dei consumi e delle emissioni alle soluzioni per la guida autonoma fino alla digitalizzazione completa della nave.

navigazione zero emissioni innovazione tecnologica sostenibilità trasporto via mare efficienza
