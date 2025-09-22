Gli eventi della settimana

Martedì 23 settembre presso la Sala Atti Parlamentari del Senato della Repubblica Piazza della Minerva, 38 dalle ore 10 alle ore 13 si terrà la II edizione del “Net Forum “Società Intelligente” - 2025, idee in rete per il lavoro del futuro: alleanze istituzionali, competenze condivise, crescita dei territori”. Il Net Forum si afferma come piattaforma nazionale permanente di incontro, scambio ed elaborazione progettuale, capace di generare innovazione condivisa tra istituzioni, territori, fondi, imprese e ricerca. La seconda edizione consolida il percorso, rilascia il Libro Bianco come documento di proposta operativa e rilancia la progettazione della terza edizione, che sarà presentata a Milano il 4 dicembre. Interverrà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.

Il programma