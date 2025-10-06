circle x black
Cerca nel sito
 

Gli eventi della settimana

06 ottobre 2025 | 16.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 7 ottobre a Roma presso lo Spazio Europa, in Via IV Novembre 149 ENEA presente il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE), giunto quest’anno alla sua 14ª edizione che rappresenta un appuntamento di riferimento in cui ENEA presenta analisi e valutazioni sullo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia. Parteciperà tra gli altri il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il programma

Mercoledì 8 ottobre presso la l’Aula Magna Mario Arcelli della LUISS si terrà la l’Assemblea biennale di Assonime. Parteciperà tra gli altri il Ministro dell’Economia e della Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Il programma

Giovedì 9 ottobre, su iniziativa del Senatore Andrea Paganella, presso il Senato Della Repubblica, Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari si terrà il seminario dal titolo: "Dalla penisola all'isola: L'Italia tra limiti alpini, ETS e competitività" organizzato in collaborazione con FIAP. Parteciperanno tra gli altri il Sottosegretario Alessandro Morelli e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (tbc).

Il programma

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
efficienza energetica politiche energetiche Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica Assemblea biennale di Assonime semionario Dalla penisola all'isola
Vedi anche
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza