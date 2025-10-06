Gli eventi della settimana

Martedì 7 ottobre a Roma presso lo Spazio Europa, in Via IV Novembre 149 ENEA presente il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE), giunto quest’anno alla sua 14ª edizione che rappresenta un appuntamento di riferimento in cui ENEA presenta analisi e valutazioni sullo sviluppo, l’attuazione e l’impatto delle politiche per l’efficienza energetica in Italia. Parteciperà tra gli altri il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Mercoledì 8 ottobre presso la l’Aula Magna Mario Arcelli della LUISS si terrà la l’Assemblea biennale di Assonime. Parteciperà tra gli altri il Ministro dell’Economia e della Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Giovedì 9 ottobre, su iniziativa del Senatore Andrea Paganella, presso il Senato Della Repubblica, Palazzo Giustiniani – Sala Zuccari si terrà il seminario dal titolo: "Dalla penisola all'isola: L'Italia tra limiti alpini, ETS e competitività" organizzato in collaborazione con FIAP. Parteciperanno tra gli altri il Sottosegretario Alessandro Morelli e il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (tbc).

