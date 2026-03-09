Gli eventi in agenda

Martedì 10, ore 10, Sala Cavour, Via XX Settembre 20, Roma, il Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delleforeste organizza la “Giornata della Trasparenza”. È prevista l’introduzione del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e successivamente interventi di magistrati e professori di diritto pubblico e costituzionali, L’evento è disponibile anche in diretta streaming.

Per il programma e la diretta streaming: https://tinyurl.com/4zy2xybe

Mercoledì 11 marzo, ore 14, Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Piazza di Pietra, Roma, “Festival del sarà. Dialoghi sul futuro”. Geopolitica, tecnologia ed energia al centro di un evento che riunisce istituzioni, impresa, università e società civile per discutere e confrontarsi su un macrotema centrale: la supremazia, oggi tornata al centro del dibattito politico mondiale. I lavori si articolano in tre panel tematici animati da diversi speaker illustri, tra i quali: Guido Crosetto, Ministro della Difesa; Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR; Pier Ferdinando Casini, Commissione Affari esteri e Difesa; Lia Quartapalle, Commissione Affari esteri e comunitari; Enrico Giovannini, Direttore scientifico Asvis; Fabio Pressi, CEO A2a.

Per info e programma: https://festivaldelsara.com/

Da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo, Ex Gam Centro Congressi, Piazza della Costituzione 3, Bologna, “Dronitaly 2026”, l’appuntamento di riferimento per la community dei droni professionali, organizzato da Ispra e Snpa, con la partecipazione di aziende leader italiane e internazionali, istituzioni e stakeholder. Un focus particolare è dedicato alle nuove frontiere del monitoraggio ambientale mediante utilizzo dei droni per l’acquisizione e gestione di informazioni a supporto dei processi decisionali.

Per info e programma: https://tinyurl.com/48st2zjk

Giovedì 12 marzo, ore 9.30, Sala della Lupa, Camera dei deputati, Palazzo di Montecitorio, Roma, “Dall’emergenza alla prevenzione: la sicurezza del territorio come missione nazionale”, un convegno organizzato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. Intervengono il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il Presidente dell’Ance, Federica Brancaccio. Le conclusioni sono affidate al Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, On. Pino Bicchielli e al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Antonio Tajani.

Per info: https://tinyurl.com/5bwwcfzs

Giovedì 12 marzo, ore 9.30, CNEL, viale Davide Lubin 2, Roma, “Le donne al voto: 80 anni di conquiste sociali”, un convegno organizzato dal CNEL in occasione della Giornata internazionale della donna. Apre i lavori il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Renato Brunetta. Intervengono, tra gli altri, il Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, l’On. Paola De Micheli, deputata della Camera. L’evento è disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube del CNEL.

Per programma e link alla diretta streaming: https://tinyurl.com/mr2kmdcz

Venerdì 13 marzo, ore 10, CNEL, viale Davide Lubin 2, Roma, ASviS presenta la ricerca “L’impatto del PNRR sugli obiettivi di sviluppo sostenibile” realizzata in collaborazione con Fondazione Enel e Unioncamere. Un’occasione per discutere con i rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore e stakeholder sui risultati di un modello di analisi originale che dimostra come l’attuazione dei singoli progetti del PNRR avvicini o meno l’Italia e le sue Regioni agli obiettivi europei e nazionali. Uno strumento utile anche in ottica di programmazione delle politiche dei prossimi anni per riuscire a colmare i ritardi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Sono previsti interventi di Enrico Giovannini, Direttore Scientifico ASviS, Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana e le conclusioni di Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Per info, programma e registrazione: https://tinyurl.com/4aftrewh