Gli eventi in agenda

Mercoledì 19 febbraio a partire dalle ore 10:30 a Roma presso la Camera di Commercio – Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano in Piazza di Pietra si terrà il convegno Ance “La sfida dell’intelligenza artificiale per le costruzioni: strategie e opportunità”. Come l’intelligenza artificiale può supportare la transizione digitale del settore delle costruzioni sarà il tema al centro dei lavori della mattinata, nel corso della quale sarà presentato lo studio realizzato da Ance sull’impatto dell’IA sulla filiera. Parteciperà tra gli altri il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.

Venerdì 21 Febbraio alle ore 09:30 presso il teatro Studio Gianni Borgna, Auditorium Parco Della Musica a Roma si terrà l’evento “La Costituzione è cambiata: come cambiare l’Italia?”, organizzato dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS). Parteciperà il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Venerdì 21 febbraio alle ore 10:30 presso la Sala Giacomo Matteotti - Palazzo Theodoli Bianchelli in Piazza del Parlamento, 19 a Roma, si terrà la presentazione dell’8° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale.