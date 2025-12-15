Gli eventi in agenda

Mercoledì 17 dicembre, ore 9, Palazzo Falletti, via Panisperna 207, Roma, conferenza finale del progetto europeo Life Sea per la difesa e la tutela degli ecosistemi marini, attraverso una migliore gestione dei siti marini della rete italiana di Natura 2000. Il convegno rappresenta un momento di confronto tra partner di progetto, attori istituzionali e stakeholder sul ruolo della Rete Natura 2000. I lavori sono articolati in due sessioni: la prima sulle azioni del progetto, i risultati raggiunti e gli strumenti operativi sviluppati; la seconda sulle modalità di gestione di Rete Natura 2000 e il suo ruolo nel conseguimento degli obiettivi comunitari. L’evento è disponibile anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Life Sea.net.

Mercoledì 17 dicembre, ore 14, Corsie Sistine, Borgo Santo Spirito 2, Roma, Stati Generali Quantum, un evento organizzato in collaborazione con Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero della Difesa, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle Imprese e del made in Italy, Ministero dell’Università e della ricerca, per fare il punto sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per le Tecnologie Quantistiche. Sono previsti interventi di diversi esponenti delle istituzioni, tra i quali, i Ministri Guido Crosetto, Adolfo Urso, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessio Butti, oltre a esponenti del mondo dell’università e della ricerca. L’evento è disponibile anche in diretta streaming.

Giovedì 18 dicembre, ore 15, Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, Piazza della Minerva 38, Roma, presentazione del Rapporto 2025 La Finanza Territoriale, una pubblicazione realizzata grazie alla collaborazione tra sette istituti regionali di ricerca socioeconomica, focalizzata sui diversi aspetti della finanza decentrata in un costante dialogo con l’attualità. In particolare, si discute dell’evoluzione di temi quali federalismo fiscale, gestione dei fondi europei e regionalismo differenziato.