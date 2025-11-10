Gli eventi in agenda

Dal 12 al 14 novembre si terrà a Bologna la 42esima Assemblea annuale dell’ANCI dal titolo “Insieme per il bene comune”. Un evento che riunirà sindaci, amministratori e imprese che collaborano con la Pubblica amministrazione provenienti da tutta Italia. Un appuntamento importante che ogni anno vede il confronto e il dibattito tra le istituzioni nazionali, locali e il mondo delle imprese per condividere esperienze e soluzioni alle principali sfide dei Comuni. LA tre giorni vedrà la partecipazione di numerosi Ministri e, anche quest’anno, la cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

