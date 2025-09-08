Gli eventi in agenda

Mercoledì 10 settembre, ore 9, Stato dell’UE 2025: il dibattito al Parlamento europeo. Nella prima plenaria del Parlamento dopo la pausa estiva, si discute sullo stato dei lavori della Commissione europea sulle principali tematiche, prime fra tutti la questione dei dazi commerciali e l’impegno per raggiungere la pace in Ucraina. Con l’occasione, Ursula von der Leyen tiene il suo primo discorso sullo stato dell’Unione da quando è stata rieletta nel luglio 2024. Il dibattito viene trasmesso in diretta streaming sul sito web del Parlamento europeo.

Mercoledì 10 settembre, ore 16, Plenaria Marco Biagi, viale Davide Lubin 2, Roma, il Cnel presenta il Rapporto annuale sulla produttività 2025. Il Rapporto è il risultato del lavoro svolto dal Comitato Nazionale Produttività istituito dal Cnel in linea con la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 20 settembre 2016. In apertura del convegno è previsto un intervento del Presidente del Cnel, Renato Brunetta, mentre la presentazione del Rapporto è a cura del Prof. Carlo Altomonte, coordinatore del Comitato Nazionale Produttività del Cnel. L’evento è disponibile anche in diretta web sul canale YouTube del Cnel.

Venerdì 12 settembre, ore 9.30, Centro ESRIN-ESA, via Galileo Galilei 1, Frascati, Roma, Stati generali di Difesa, Spazio e Cybersicurezza. Un evento organizzato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e la Regione Lazio per un importante momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali, leader industriali del continente e stakeholder. Aprono i lavori il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius e il Direttore generale dell’ESA, Josef Aschbacher. Sono previste diverse sessioni di lavoro su altrettante tematiche: Spazio, introdotta dal Ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso; Difesa europea, con interventi del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, dell’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Presidente del Comitato Militare NATO e del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Antonio Conserva; Cybersecurity, con interventi, tra gli altri, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna.

