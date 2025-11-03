Gli eventi in agenda

La settima edizione del Forum Trilaterale Confindustria – MEDEF – BDI si terrà a Roma mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2025, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia.

L’iniziativa, in continuità con le precedenti edizioni, rinnova l’impegno congiunto delle organizzazioni industriali di Italia, Francia e Germania per promuovere la crescita e la competitività dell’industria europea, rafforzando la resilienza industriale e l’autonomia strategica dell’Europa. L’obiettivo è contribuire a colmare il divario di competitività nelle principali catene del valore manifatturiere.

Il Forum riunirà leader economici e politici dei tre Paesi, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee, per un confronto sui temi cruciali per il futuro dell’industria:

• competitività e crescita;

• difesa e sicurezza economica;

• ambiente ed energia;

• sovranità digitale;

• commercio internazionale;

• life sciences.

Il Vertice sarà chiuso alla stampa, ma sarà possibile seguire in streaming sul sito di Confindustria l’intervento di Stéphane Séjourné, Vice Presidente Esecutivo della Commissione Europea, previsto per giovedì 6 novembre alle ore 9:30.

A conclusione dei lavori, giovedì 6 novembre alle ore 12:30, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, si terrà una conferenza stampa in presenza congiunta del Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, del Presidente di MEDEF, Patrick Martin, e del Direttore Generale di BDI, Tanja Gönner, che illustreranno la dichiarazione finale del Forum, firmata dai tre organismi industriali.