Gli NFT di Telepass per la sostenibilità

Telepass, tra le principali aziende italiane nel settore mobilità, ha annunciato di voler fare il suo ingresso nel settore del Web3 e lanciare la propria collezione di NFT su una piattaforma dedicata, che sarà presto pubblicata per il minting. Gli acquirenti avranno diritto a diversi eventi e sconti e cashback su carburante, ricarica, elettrica, skipass, lavaggio auto e sharing. I proventi del progetto saranno in parte devoluti a diverse organizzazioni del terzo settore, per sostenere iniziative volte alla riqualificazione ambientale, all’educazione, alla sostenibilità e di incentivare una mobilità sempre più ecocompatibile.