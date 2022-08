Gli NFT di Tiffany & Co, lusso per pochi

Il marchio di lusso Tiffany & Co. sta entrando nel mondo NFT con il lancio della propria collezione, NFTiff. Nel classico stile NFT anche per Tiffany, la rarità sembra essere il punto chiave del marketing. La società ha fatto sapere che saranno solo 250 gli NFTiff disponibili e si venderanno ciascuno per 50.000 dollari, 30 ether, e saranno anche riscattabili per ciondoli fisici, una gamma di pendenti in oro tempestati di gemme. Quella della famosa gioielleria potrebbe essere quindi la vendita pubblica più costosa di qualsiasi collezione NFT finora creata.