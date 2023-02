Gli NFT sbarcano a Parigi

Si aprono oggi a Parigi, presso il Grand Palais, i lavori di “NFT Paris”, la seconda edizione del forum internazionale dedicato ai Non Fungible Token e alle innovazioni del settore fintech. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento si prepara ad accogliere oltre 8mila tra investitori, piattaforme e imprese. In programma incontri, seminari e workshop con i dirigenti delle aziende più importanti del continente europeo, come L’Oréal, Shopify e Volkswagen, da tempo impegnate sulla strada della digitalizzazione.