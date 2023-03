Gli omaggi BLUETTI sono ora disponibili per i clienti europei

Berlino 09-03-2023. BLUETTI, il rinomato brand di generatori solari, ha annunciato che la pagina Lifestyle sul sito è ora disponibile per i clienti in Europa. Gli utenti possono infatti utilizzare i BLUETTI “Bucks” accumulati a seguito di ogni ordine effettuato, per riscattare vari prodotti gratuitamente e senza dover pagare le spese di spedizione.

Per migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti, BLUETTI offre numerosi articoli per le attività all’aperto e gadget brandizzati da riscattare, oltre alle Gift Cards o i Coupon già esistenti. Gli utenti che amano il campeggio, i viaggi on-the-road, la vita in furgone e lo stile di vita off-grid aggiungeranno sicuramente i set di stoviglie in allumina, i mini-frigoriferi e le lanterne da campeggio alle loro packing list.

Tutti questi articoli, insieme al treppiede regolabile per telefono, al multimetro, alla maglietta, alla felpa e al berretto marchiati BLUETTI, possono essere riscattati gratuitamente. Inoltre, altri articoli utili come il trolley pieghevole, l'aspirapolvere portatile e la ciabatta elettrica saranno presto disponibili su: https://it.bluettipower.eu/collections/bluetti-lifestyle-store.

La BLUETTI Buck è un tipo di moneta utilizzata nel sito ufficiale BLUETTI, molto facile da ottenere e gratuita. Per ogni Euro speso nel negozio online BLUETTI o su siti di terzi, viene accreditato sull’account del cliente un BLUETTI Buck. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di guadagnare il doppio o il triplo della somma di Bucks, aderendo al BLUETTI Membership, partecipando agli eventi, condividendo i profili di BLUETTI sui social o invitando gli amici a registrarsi. Che si tratti di fornire un'affidabile alimentazione di backup o di offrire una migliore esperienza a chi acquista, BLUETTI mette sempre l'utente al centro di tutto ciò che fa e lo sbalordisce con ulteriori sorprese.

Clicca qui per saperne di più: https://it.bluettipower.eu/pages/bluetti-bucks.

Chi è Bluetti?

Con più di 10 anni di esperienza nell’industria, BLUETTI ha cercato di restare fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde per uso interno ed esterno, offrendo un'esperienza ecologica eccezionale per tutti e per l’ambiente. BLUETTI è presente in più di 70 nazioni e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita il sito web BLUETTI https://it.bluettipower.eu/.

Contatti:

https://it.bluettipower.eu/