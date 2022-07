Gli orsi polari cercano di sopravvivere con i rifiuti

Mentre il loro habitat scompare gradualmente per effetto del cambiamento climatico, gli orsi polari si rivolgono sempre di più ai rifiuti come fonte di cibo. E’ quanto emerge da un report dell'Università dell'Alberta, che ha seguito il movimento degli orsi in alcune discariche a cielo aperto in Alaska e nel Nord del Canada. Questo comportamento è rischioso per la sicurezza delle persone e per la salute degli orsi, che insieme agli scarti di cibo finiscono per mangiarne anche gli involucri. La plastica e altri materiali non commestibili causano loro disturbi vari, a partire da blocchi intestinali.