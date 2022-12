Gli Oscar delle bocce a Roma, De Sanctis: "stagione esaltante"

Si è svolto ieri sera, alla presenza delle autorità sportive e istituzionali, il prestigioso premio 'Mb Fib Award”, l’Oscar delle bocce, giunto alla 41esima edizione. La serata di gala ha avuto luogo a Roma, più esattamente al “Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra)”, riscuotendo come sempre notevole successo. Il premio è stato consegnato ai campioni della Raffa, Volo, Petanque e Boccia Paralimpica, ai dirigenti societari delle specialità Raffa, Volo e Petanque, agli arbitri, agli sponsor, protagonisti dell’ultima stagione sportiva, a Gianluigi Ziraldo, che ha contribuito per la crescita e lo sviluppo del mondo delle bocce in Friuli, e ai tecnici che si sono impegnati nella valorizzazione e promozione della disciplina boccistica su tutto il territorio nazionale.

Condotta dal famoso doppiatore Stefano De Sando, insieme a Lisa Gritti, la serata è stata inoltre caratterizzata da una serie di esibizioni particolarmente suggestive e apprezzate da tutti i partecipanti. Come la performance di danza spagnola, tratto da “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, della ballerina Lorena Salis, quella della cantante Noemi Smorra che ha eseguito il brano di apertura “Beautiful That Way – La Vita è Bella” accompagnata alla chitarra dl musicista Fabio Greco e, con effetto sorpresa, la real di Manuela Arcuri, Enzo De Caro, Nancy Brilli e Francesco Paolantoni.

Erano inoltre presenti anche Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Luca Pancalli, Presidente Cip, Roberto Tagliavanti, presidente Camera di Commercio, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Roberto Tavani, Delegato allo sport del Presidente della Regione Lazio, Juri Stara, Segretario Generale CIP, Riccardo Milana, Segretario Generale FIB, Moreno Rosati, Vice presidente vicario FIB e presidente europeo Raffa e Roberto Favre, Vice presidente FIB ed i Consiglieri Federali, Presidenti e Delegati Regionali Fib.

Il Presidente della Federazione Italiana Bocce, Marco Giunio De Sanctis, ha infine assicurato che il mondo delle bocce, in Italia, è in continua crescita: “È stata una stagione esaltante, difficilmente ripetibile. Abbiamo organizzato due Mondiali, a distanza di una settimana, che non sarà facile ripetere, sia per lo sforzo logistico-organizzativo, ma anche per quello economico. La kermesse MB FIB Award vuole augurare al nostro mondo un futuro sempre più roseo, all’insegna di un’immagine più qualificata della FIB, correlata alle sue meritorie finalità. Abbiamo un grande futuro se saremo tutti più uniti e crederemo nelle enormi potenzialità della federazione”.

I premiati: Alex Zoia (Atleta Senior maschile 2022), Valentina Basei (Atleta Senior Femminile 2022), Jacopo Primavera (Atleta disabile 2022), Nicolò Lambertini (Atleta Under 18 2022), Bocciofila Saviglianese (società Volo 2022), Bocciofila Variney (società Petanque 2022), Bocciofila Boville (società Raffa 2022), Roberto Goldani (dirigente 2022), Alessandro Morani (arbitro 2022), Federica Varzella (sponsor Perfetta), Dario Campana (Tecnico 2022) e Gianluigi Ziraldo (Premio speciale 2022).