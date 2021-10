Gli scienziati sono sicuri, i Vichinghi in America già mille anni fa

I Vichinghi giunsero in America esattamente mille anni fa, precedendo Cristoforo Colombo di ben 471 anni. E' quanto sostiene un gruppo di scienziati, che utilizzando una nuova tecnica per datare alcuni reperti archeologici, hanno accertato che i navigatori nordeuropei occuparono un sito a Terranova, in Canada, nell'anno 1021. Sebbene sia da tempo accettato nella comunità scientifica che altri Europei raggiunsero le Americhe prima dell'arrivo di Colombo nel Nuovo Mondo nel 1492, è la prima volta che i ricercatori riescono ad individuare una data precisa.

In un articolo pubblicato su Nature, gli scienziati riferiscono di avere analizzato gli anelli di crescita di tre distinti pezzi di legno dell'insediamento norreno di L'Anse aux Meadows. Utilizzando come riferimento il segnale radiocarbonico atmosferico prodotto da una tempesta solare con una datazione stabilita, gli scienziati sono riusciti a stabilire che l'albero dal quale furono ricavati i tre pezzi di legno venne abbattuto nel 1021.

E' noto che la tempesta solare ebbe luogo nell'anno 992. Questo ha consentito agli scienziati di stabilire una data più precisa per l'insediamento vichingo, rispetto a quella approssimativa, che era stimata intorno all'anno 1000. "La relazione tra questi pezzi di legno e i norreni si basa su una ricerca dettagliata condotta in precedenza" in Canada, hanno riferito gli scienziati, sottolineando che vi sono prove evidenti che i pezzi di legno erano stati modificati con strumenti di metallo.

Si ritiene che l'insediamento di L'Anse aux Meadows, oggi sito Unesco, fu la base l'esplorazione vichinga di altre regioni, situate più a sud. Gli autori affermano che la loro scoperta rappresenta il punto di partenza definitivo per future ricerche sulle conseguenze iniziali delle attività transatlantiche, come il trasferimento di conoscenze e il potenziale scambio di patrimonio genetico e di patologie.

Quello di L'Anse aux Meadows, situato sulla punta più settentrionale dell'Isola di Terranova, è il primo ed unico sito vichingo finora conosciuto in Nord America e la più antica prova dell'insediamento europeo nel Nuovo Mondo.