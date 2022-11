Gli stranieri adorano sposarsi in Italia, il paese degli innamorati

Roma 18.11.2022, L’Italia, come tutti gli appassionati dell’arte e della cultura sanno bene, è il paese dell’amore e del romanticismo, in merito al suo magnifico patrimonio storico, alla bellezza e alla varietà dei paesaggi e alle città dall’atmosfera avvolgente e ricca di emozioni.

Organizzare il proprio matrimonio in una città d’arte italiana, è la scelta ideale per le coppie più romantiche, per i sognatori e per chi desidera trascorrere una giornata realmente indimenticabile. Tuttavia, se per chi vive in Italia può apparire tutto semplice e naturale, per le coppie che arrivano da oltreconfine il sogno delle nozze in Italia può essere complicato da realizzare.

È a questo punto che entra in gioco Amore Wedding Italy, la wedding agency di Kathrine Brenne, di origini norvegesi ma innamorata dell’Italia e delle sue scenografie incantevoli e ammalianti.

Servizio professionale di wedding planner in Italia

Con una significativa esperienza e una grande passione per il proprio lavoro, Kathrine Brenne offre un servizio completo di wedding in Italy che permette a chi ama l’Italia di sceglierla come scenario per il giorno del proprio matrimonio.

L’agenzia di Kathrine offre agli innamorati di ogni età e provenienza di pianificare un vero e proprio matrimonio da favola affidandosi ad un team di professionisti giovani ma qualificati e competenti, in grado di organizzare eventi personalizzati e unici, con lo sfondo ineguagliabile di una delle più belle città italiane.

Amore Wedding Italy scegliere per i proprio clienti le location più eleganti, suggestive e prestigiose d’Italia, offrendo un servizio completo e una vastissima gamma di location romantiche e incantevoli.

Per svolgere il proprio lavoro, Kathrine Brenne lavora con un team di operatori giovani ed entusiasti, capaci di valutare con attenzione qualsiasi richiesta per offrire sempre la soluzione migliore ad ogni tipo di richiesta.

L’Italia come location perfetta per un matrimonio da favola

L’agenzia di wedding planner Amore Wedding Italy è nata, come abbiamo detto, da un desiderio di Kathrine Brenner, norvegese, che, dopo la laurea in ambito marketing conseguita a Oslo, dove ha iniziato ad assistere le giovani coppie grazie al suo lavoro presso un noto punto vendita dedicato alle liste nozze.

Da questa esperienza, è nata la passione di Kathrine: aiutare le giovani coppie a completare il loro sogno d’amore con un matrimonio indimenticabile. Naturalmente, per una ragazza affascinata dall’amore, la meta unica e irrinunciabile per costruire un’attività innovativa in questo settore, non poteva essere altro se non l’Italia.

L’avventura con Amore Wedding Italy è nata proprio a Roma, una città tanto immortale e maestosa quanto romantica e poetica, dove una coppia di sposi non può certo evitare di perdersi di fronte allo splendore e alla bellezza della Fontana di Trevi o dei giardini di Villa Borghese.

Con Amore Wedding Italy, i futuri sposi non devono fare altro se non scegliere la città italiana da cui sono particolarmente attratti, per poi affidarsi alla professionalità e alla cortesia di Kathrine Brenne e della sua squadra di collaboratori.

Un matrimonio indimenticabile nella città dei propri sogni

Dalla laguna di Venezia al verde della Toscana, dal fantastico mare della Sardegna alla dolcezza del lago di Como, dalle colline dell’Umbria al fascino della costiera amalfitana: sposarsi in Italia è l’occasione per scoprire luoghi splendidi e incomparabili.

Sposarsi è un’esperienza meravigliosa, e lo sarà molto di più se lo scenario è stato scelto con cura e dedizione. Insieme a Kathrine, le coppie possono scegliere la città e la cornice preferiti: un castello medievale, una villa con parco e piscina, una piccola casa in alta montagna: in ogni caso, qualunque possa essere la propria idea, il team di Amore Wedding Agency è disponibile per la cerimonia e il ricevimento.

Un incontro tra sapori, aromi e colori

Amore Wedding Planner offre naturalmente un servizio completo e di alta qualità: all’assistenza per la scelta della città italiana ideale e alla pianificazione del giorno delle nozze, si affianca l’organizzazione del ricevimento e, di conseguenza, la scelta del menù.

Scegliere l’Italia per organizzare le nozze è l’occasione ideale per intraprendere un viaggio attraverso i sapori e gli aromi della cucina tipica locale. Completare lo scenario di un matrimonio tutto italiano con un menù a tema, nella cornice di una villa storica, di un castello o di un agriturismo è la soluzione perfetta per conoscere l’unicità e il valore di molti prodotti tipici italiani, e, in particolare, per provare l’aroma e il gusto inconfondibili dei vini italiani.

L’Italia offre inoltre a chi sta per sposarsi un clima spesso temperato e piacevole, estati lunghe e calde e la possibilità di arricchire la propria esperienza con la conoscenza della migliore cucina locale. Per le coppie prossime a sposarsi, che amano l’Italia e l’hanno scelta come location per le nozze, l’agenzia Amore Wedding Italy è a disposizione per offrire tutta l’assistenza necessaria al fine di organizzare una giornata unica e meravigliosa.

Contatti

AMORE WEDDING ITALY

Tel. +(39) 389 6085180

e-mail: info@amoreweddingitaly.com

Sito web: https://www.amoreweddingitaly.com/