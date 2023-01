Gli studenti stranieri festeggiano il Festival di primavera cinese a Tai'an scrivendo rime per il festival di primavera, indossando l'Hanfu e imparando il Kung Fu

TAI'AN, Cina, 19 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Questo è un rapporto della Pubblica Amministrazione di Tai'an. Il 16 gennaio un gruppo di studenti stranieri è stato accolto nella "Big Song City" nella contea di Dongping, città di Tai'an, nella provincia di Shandong, in Cina. Subito dopo essere sceso dall'autobus, guardando l'alta torre, Huang Ruola, uno studente internazionale della Shandong First Medical University in Camerun, era entusiasta ed ha elogiato l'illuminazione e l'architettura per il loro sapore classico.

Indossa l'Hanfu, scrive rime per il Festival di primavera, impara il Kung Fu, mangia i ravioli. Questi costumi tradizionali da tempo sono dati per scontati dalla popolazione cinese, ma è un'esperienza nuova per gli studenti stranieri. Nella "Big Song City" ricca di sapore classico, questi aspetti della cultura tradizionale sono ancor più "cinesi".

"È davvero bello qui. Ci sono luci splendide, edifici eleganti e ottimo cibo. Trascorrere un Festival di primavera così unico e bello a Dongping sarà un ricordo indimenticabile per tutta la vita!" sospira Ali, uno studente straniero.

