Gli utenti Binance potranno acquistare biglietti aerei in cripto

Binance, exchange cinese tra i leader del settore fintech, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con la piattaforma Crypto Air Tickets per consentire ai suoi utenti di acquistare biglietti aerei con le cripto. Il token di Binance, il BNB, è uno dei più capitalizzati ed è quello che, complessivamente, meno ha risentito della lunga depressione dei mercati DeFi ancora in corso. L’iniziativa segue da vicino il progetto della compagnia low cost Vueling, pronta ad accettare pagamenti in valuta digitale grazie all’accordo stipulato con BitPay.