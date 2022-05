Glickon apre round investimento Series A con Sinergia Venture Fund come lead investo

Glickon, società leader nel mercato software dell’hr tech per medie e grandi aziende, ha annunciato un round di investimento Series A, con 3 milioni di euro già sottoscritti da parte del fondo Sinergia Venture Fund di Synergo Capital SGR in qualità di lead investor dell’operazione. I capitali raccolti serviranno a supportare l’espansione di mercato dell’azienda in Italia ed all’estero attraverso una roadmap di sviluppo ben definita che prevede la creazione di nuove soluzioni basate su tecnologie emergenti dell’AI e dei big-data e perseguendo la mission di rendere migliore l’esperienza di lavoro per i dipendenti delle medie e grandi aziende in tutto il mondo.

Glickon è oggi una delle realtà SaaS (Software as a Service) più rilevanti, con soluzioni innovative per migliorare il processo di assunzione (‘hire’) e la crescita e lo sviluppo delle persone in azienda (‘grow’). Gli elementi core della piattaforma sono da una parte un insieme di funzionalità per migliorare e semplificare l’esperienza di selezione dei candidati e l’employer branding delle aziende e dall’altra contenuti e strumenti per motivare e trattenere i talenti con percorsi di onboarding, formazione e sviluppo orientati al benessere degli individui.

Questo tipo di percorsi prendono vita con contenuti di gioco interattivi (quiz e survey) e multimediali (video, immagini e podcast) e offrono la possibilità di trasformare i processi e le interazioni delle persone al lavoro in vere e proprie esperienze. Il mercato del software collegato al miglioramento dell’esperienza del lavoro è in continua crescita ed affronta la sfida del 72% delle persone che condivide online e con la propria rete esperienze non soddisfacenti e il 27% di persone che scoraggia attivamente altre persone a candidarsi presso quella specifica azienda (Source: CareerArc).

Un altro dato chiave del rapporto sul Work Trend Index è che quest’anno il 43% dei collaboratori probabilmente prenderà in considerazione l’idea di abbandonare il proprio impiego attuale, il che segna un aumento del 2% dall’ultimo Wti (Source: Microsoft).

Attraverso la capacità di gestire i “people data” con soluzioni tecnologiche innovative e nel rispetto della privacy, Glickon ha già ottenuto due riconoscimenti da parte di Gartner, nel segmento delle Voice of the employee solutions – ovvero la realizzazione di processi di condivisione di dati da parte della popolazione aziendale – e Workforce Analytics e Organizational Network Analysis, supportando le aziende clienti nell’estrazione del massimo valore informativo dalla ‘voce’ dei colleghi (Sentiment Analysis) per sviluppare relazioni formali e informali (Organizational Network Analysis) che permettano di migliorare l’esperienza dei dipendenti e generare business insights di valore.

"Glickon esprime al meglio le caratteristiche che cerchiamo nelle aziende target di Sinergia Venture Fund. In Filippo Negri (co-founder e Ceo), Matteo Corte (co-founder e Cfo) e tutta la loro squadra abbiamo trovato un mix completo di competenze ed esperienze per far crescere Glickon, che opera in un mercato – quello del lavoro – interessato da macro-fenomeni di cambiamento, a cominciare dalla Great Resignation, iniziata negli Usa a febbraio 2021 ed ora diffusa anche in Europa ed in Italia. Le aziende hanno sempre più bisogno di soluzioni come quella di Glickon per attrarre nuovi professionisti e trattenere i talenti" dichiara Simone Cremonini, consigliere delegato di Synergo Capital e managing partner di Sinergia Venture Fund insieme a Giacomo Picchetto.

Il team di Synergo Capital che ha seguito l’operazione include l’investment director Yuliya Onischuck e l’investment associate Francesca Laera. "È una straordinaria occasione avere Simone, Giacomo e il team di Sinergia Venture Fund con noi" dichiara Filippo Negri co-founder e ceo di Glickon. "Sin dal primo incontro abbiamo visto un approccio imprenditoriale, una leadership e una cultura unica nel panorama del venture capital italiano e internazionale. Dopo il percorso e i riconoscimenti degli ultimi anni, cogliamo questa nuova occasione con profondo entusiasmo e responsabilità. Entusiasmo per un nuovo capitolo della nostra storia e per le opportunità che ci attendono in un mercato in profonda trasformazione. Responsabilità nei confronti di tutti i nostri stakeholder e di chi, ogni giorno in tutto il mondo, desidera vivere una migliore esperienza di lavoro", conclude.

Synergo Capital è stata assistita per gli aspetti legali e relativa due diligence da Giulia Bianchi Frangipane ed Enrico Goitre dello studio BonelliErede e per gli aspetti di due diligence fiscale-finanziaria, di sostenibilità e tecnologica rispettivamente dagli studi Spada Partners, beLab e C22. Il Series A di Glickon si aggiunge ai precedenti Seed rounds che avevano raccolto 2,4 milioni di Euro e coincide con la trasformazione in SpA dell’azienda italiana. In Glickon l’operazione è stata gestita da Matteo Corte, co-founder e Cfo, assistito per gli aspetti legali da Sarah Lo Piparo, Attilio Mazzilli e Alessandro Vittoria dello studio Orrick e da Elena Henny, Michele Depalo e Kevin Tempestini di KT&Partners come advisor finanziario. Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.