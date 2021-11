Global Carbon Project: nel 2021 emissioni verso livelli pre-Covid

Le emissioni globali di carbonio nel 2021 rimbalzano vicino ai livelli pre-Covid: nel 2020 erano diminuite del 5,4% a causa dei blocchi dovuti alla pandemia ma la previsione è di un aumento del 4,9% quest'anno (con un intervallo di incertezza dal 4,1% al 5,7%) a 36,4 miliardi di tonnellate. E' quanto emerge dal report del Global Carbon Project, diffuso in occasione della Cop26, a Glasgow fino al 12 novembre.

Nel dettaglio del report pubblicato dal progetto di ricerca internazionale, le emissioni derivanti dall'uso di carbone e gas sono destinate a crescere nel 2021 più di quanto non siano diminuite nel 2020, mentre le emissioni dal consumo di petrolio rimangono al di sotto dei livelli del 2019. Quanto ai principali emettitori, rivela il rapporto, le emissioni del 2021 sembrano tornare alle tendenze pre-Covid di diminuzione per gli Stati Uniti e l'Unione Europea e di aumento per l'India. Per la Cina, la risposta alla pandemia ha innescato un'ulteriore crescita delle emissioni di CO2, spinta dai settori dell'energia e dell'industria.

Il gruppo di ricerca, tra cui l'Università di Exeter, l'Università dell'East Anglia, Cicero e la Stanford University, afferma che un ulteriore aumento delle emissioni nel 2022 non può essere escluso se il trasporto su strada e l'aviazione tornano ai livelli pre-pandemia e l'uso del carbone è stabile. Sulla base dei risultati, si prevede che la concentrazione di CO2 atmosferica aumenterà di 2,0 parti per milioni (ppm) nel 2021 per raggiungere la media di 415 ppm nel corso dell'anno, una crescita inferiore rispetto agli ultimi anni a causa delle condizioni di La Niña nel 2021. Per avere una probabilità del 50% di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, 1,7°C e 2°C, stimano i ricercatori, il restante 'carbon budget' si è ora ridotto a 420 miliardi di tonnellate, 770 miliardi di tonnellate e 1.270 miliardi di tonnellate rispettivamente, equivalenti a 11, 20 e 32 anni ai livelli di emissioni del 2021.