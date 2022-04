Global Mobility Call, Italia e Spagna hannio l'opportunità di guidare la trasformazione della mobilità sostenibile

- I rappresentanti istituzionali di entrambi i paesi concordano sull'importanza di una maggiore collaborazione tra pubblico e privato nel campo della mobilità.

- I leader istituzionali e imprenditoriali italiani hanno condiviso la loro visione dello sviluppo della mobilità sostenibile nell'attuale contesto economico e sociale.

MADRID, 6 aprile 2022 /PRNewswire/ -- La Spagna e l'Italia devono approfittare dei piani di recupero post-pandemia in modo che la spinta alla mobilità sostenibile abbia impatti sociali, economici e ambientali positivi, che è anche uno degli obiettivi di Global Mobility Call, che è stato presentato questo martedì a Roma, dove ha continuato ad espandere la sua rete di sostenitori internazionali.

La cerimonia di presentazione si è svolta presso la Residenza dell'Ambasciatore di Spagna in Italia, dove è stata condivisa la visione della Global Mobility Call come evento pionieristico e punto di riferimento internazionale che mira a contribuire alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia, così come la resilienza energetica di fronte agli shock internazionali e a sfruttare le opportunità di sviluppo sostenibile presentate dal Patto Verde Europeo e dai fondi NextGenerationEU.

L'evento di presentazione è stato accolto da Alfonso Dastis, ambasciatore di Spagna in Italia e San Marino, che ha sottolineato i legami comuni tra le aziende spagnole e italiane nelle energie rinnovabili, nella logistica e nella mobilità, così come la cooperazione tra istituzioni, aziende e istituti di ricerca che suscita l'interesse di mercati terzi.

Il ViceMinistro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Governo Italiano, On. Alessandro Morelli, ha poi preso la parola, ha evidenziato la necessità di promuovere alleanze tra paesi partner come Spagna e Italia, al fine di essere più competitivi nella produzione di veicoli e strutture di nuova generazione.

Eduardo López Puertas, CEO di IFEMA MADRID, ha presentato la prima edizione di Global Mobility Call, che apre un'eccellente sfida al settore imprenditoriale italiano e internazionale, per aderire a questa iniziativa che rafforzerà le reti professionali per lo sviluppo di nuovi progetti a livello globale.

"Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde"

La partecipazione istituzionale italo-spagnola è stata seguita dalla tavola rotonda "Decarbonizzare la mobilità per accelerare la ripresa verde", in cui i leader istituzionali e aziendali italiani hanno condiviso la loro visione dello sviluppo della mobilità sostenibile nell'attuale contesto economico e sociale. Moderato da Eleonora Rizutto, Presidente dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare, che ha evidenziato l'importanza della mobilità sostenibile come pilastro della rivoluzione verde necessaria nella società. Elisabetta Ripa, CEO Enel X Way, ha poi preso la parola, sottolineando il ruolo della sua azienda a favore della mobilità elettrica come il modo migliore per contribuire alla creazione di città più pulite, vivibili e moderne.

Gianluca Landolina, CEO Cellnex Italia, ha sottolineato come la cultura della sostenibilità abbia permeato il mondo di oggi, permettendo di cambiare e riprogrammare gli stili di vita della società. Valentino Sevino, direttore generale dell'Agenzia per la mobilità, l'ambiente e il territorio di Milano (AMAT), ha sottolineato l'importanza delle città come catalizzatore per la definizione e lo studio delle politiche legate alla mobilità sostenibile.

Infine, Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Associazione Nazionale dell'Industria Automobilistica (ANFIA), ha evidenziato il lavoro dell'industria automobilistica del paese verso la mobilità sostenibile e l'obiettivo delle emissioni zero, con lo sviluppo di nuove infrastrutture, motori e modalità di mobilità.

Global Mobility Call, si terrà dal 14 al 16 giugno a Madrid, organizzata da IFEMA MADRID e Smobhub, sotto gli auspici del Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana (Mitma). Il congresso globale riunirà più di 7.000 leader internazionali nei loro rispettivi settori per promuovere politiche e iniziative sulla mobilità sostenibile e attrarre sostegno e investimenti per nuovi progetti.

