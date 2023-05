GMC Hummer EV SUV: il pick-up elettrico

Prestazioni mostruose per un SUV completamente elettrico: GMC presenta la nuova Hummer EV SUV.

GMC Hummer EV SUV amplia la famiglia del brand, che dopo un lungo periodo di inattività, è stato ripreso dalla General Motors.

Si affianca al pick-up già presentato l’anno scorso, le sue dimensioni, come da consuetudine del modello, sono importanti, GMC Hummer EV SUV ha una lunghezza di 4,99 metri, una larghezza di 2,19 metri ed un passo di 3,21 metri.

Grazie ai suoi 40 cm di altezza da terra assicura prestazioni off-road importanti.

Ma non basta, perché in opzione, la vettura può essere dotata delle sospensioni pneumatiche ”Extract Mode” che consentono di sollevare ulteriormente il corpo macchina di altri 152 mm.

Con l’app myGMC, è possibile scaricare sul telefono percorsi ed itinerari off-road per poi essere trasmessi sul display da 13,4 pollici del sistema multimediale.

GMC Hummer EV SUV: fino a 830 cavalli di potenza massima

Al lancio, previsto per la fine di quest’anno, sarà presentata la Hummer EV Suv Edition 1 con una livrea specifica, Moonshot Green, che sarà equipaggiata con tre motori elettrici capaci di scaricare al suolo 830 CV e coprire il classico 0-100 km/h in soli 3,5 secondi.

La tecnologia a 800 Volt consente la ricarica fino a 300 kW e ciò significa che solo in 10 minuti è possibile ottenere una ricarica per percorrere 161 km, mentre con batteria carica, l’autonomia è di 480 km.

La Hummer EV SUV è inoltre equipaggiata con la “Power Station”, ossia la batteria è in grado di fornire fino a 3 kW di potenza che può essere utilizzata per fornire energia ad altre vetture oppure alimentare attrezzi, luci ed apparecchi televisivi.

Grazie alla collaborazione con la Cruise, azienda specializzata nella produzione di sistemi per guida autonoma la Hummer EV SUV dispone del sistema Super Cruise che consente al pilota la guida senza mani sul volante in alcuni tratti stradali oltre a poter contare sul Cruise Control adattivo con sistema automatico per cambio corsia.

Phil Zak, direttore esecutivo del design di HUMMER EV ha dichiarato: “Abbiamo avuto un'opportunità unica: creare qualcosa che le persone riconosceranno immediatamente sfidando le percezioni creando una vettura elettrica a zero emissioni e zero limiti".