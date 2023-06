G.M.P. Group annuncia l’acquisizione del marchio Antera

G.M.P. Group ha acquisito il Marchio Antera.

L’azienda specializzata nella progettazione e produzione in serie, per il comparto automotive a livello internazionale, di componenti di alta qualità in alluminio, la G.M.P. Group, ha obiettivi ambiziosi, Antera è un nome storico nel settore dei cerchi in lega, un brand noto per il design, l’innovazione e la tecnologia dei suoi prodotti.

La sede della G.M.P. Group si estende a livello produttivo, su di un’area totale di 27.000 mq dei quali circa 16.000 mq sono dedicati ai vari reparti di produzione e 500 mq agli uffici.

G.M.P. Group: un team di 150 addetti altamente specializzati

Un piano industriale ambizioso quello della G.M.P. Group che mira a portare il marchio Antera al suo antico splendore.

Marco Mancin, Presidente di G.M.P. Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti ed orgogliosi di aver acquisito un marchio dal prestigio di portata mondiale. Antera è stato, per chi conosce il settore delle ruote in lega, un punto di riferimento sotto tanti punti di vista. L'innovazione, il design e la tecnologia avveniristica dei prodotti di questo brand rimangono ancora oggi nella mente degli addetti al settore delle ruote in lega. Prevediamo di attuare nei prossimi 5 anni un piano industriale che darà nuovo lustro ad Antera attraverso prodotti innovativi ed un processo di internazionalizzazione. È una sfida in cui credo personalmente e sono onorato della fiducia ricevuta dalla famiglia Muzzarelli”.

Gianmarco Muzzarelli figlio del fondatore di Antera ha così commentato: “Antera è stata un elemento fondamentale nella mia vita fin da quando ero bambino. Rimanevo affascinato dallo spettacolo delle varie fasi di produzione. Restavo senza parole di fronte ai possenti forni della fonderia e la verniciatura mi incantava, perché le ruote sembravano danzare di fronte a me... Antera è stata fondata nel 1991 a Milano da mio padre, Marco Muzzarelli. Per lui non era un'azienda metalmeccanica, ma una vera e propria “gioielleria”. Ogni dettaglio veniva portato all'eccesso fino a raggiungere la perfezione. Siamo grati per l'opportunità di beneficiare delle risorse e delle competenze di G.M.P. Group, e siamo sicuri che con l’acquisizione il brand raggiungerà nuovi livelli di eccellenza".