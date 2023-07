GOBOONY: la top 3 dei camper più facili da guidare

Il turismo all’aria aperta continua ad essere uno dei settori più vivaci del comparto dei viaggi.

Per chi intende approcciarsi per la prima volta alla guida di un camper può essere utile come prima cosa capire quale sia la tipologia di veicolo più facile da guidare.

Per questo motivo, Goboony - l’innovativa piattaforma di camper sharing - tenendo presente dimensioni, forma e strumentazioni utili, seleziona le tre migliori tipologie di camper ideali per i guidatori meno esperti.

Il primo è il mitico Camper Van, si tratta di mezzi abbastanza compatti da rendere semplice il parcheggio; hanno la forma giusta per evitare grandi angoli ciechi e quelli più recenti sono dotati di utili strumentazioni che agevolano la guida e le manovre.

Il secondo è il Camper Van furgonato. Quest'ultimo rappresenta un modello che forse più di tutti è in grado di offrire l’esperienza più pura della vita da camperista. Esteticamente il furgonato è un camper dal look molto pulito caratterizzato da oblò o l’eventuale tetto a soffietto.

Il terzo e ultimo classificato da Goboony è rappresentato dal Camper Semintegrale, è facile da guidare, veloce e performante. La guida è paragonabile a quella di un furgonato, grazie alla forma ribassata e aerodinamica e al baricentro più basso.

Tra i brand di camper semintegrali maggiormente apprezzati dai camperisti c’è sicuramente Laika, Hymer e Carthago.