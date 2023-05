God of War Ragnarok, aggiornamento gratis per PS4 e PS5

Sony Interactive Entertainment e lo svilupparore Santa Monica Studio hanno annunciato l'aggiunta di una nuova modalità in God of War Ragnarok per PlayStation e altre varie aggiunte gratuite al gioco. Il "New Game Plus" di Ragnarok permette di ricominciare la partita con nuove armature, un nuovo livello massimo di esperienza, nuovi incantesimi e altri ancora. Tutto l'equipaggiamento raccolto nelle partite precedenti verrà trasferito automaticamente al New Game Plus, permettendo di rigiocarlo con un arsenale molto più completo.

Il gioco inizierà direttamente con un nuovo costume per Kratos, l'armatura dell'orso nero, con tanto di mantello. Per chi vuole una sfida più impegnativa, l'ideale sarà la nuova armatura di Sparta, senza statistiche né potenziamenti e fissa al livello 1, in modo da rendere la partita molto più impegnativa. L'armartura di Ares include la possibilità di incastonare una pietra della salute per un effetto aggiuntivo, mentre l'armatura di Zeus aumenta notevolmente le statistiche relative al combattimento corpo a corpo. Ci sono poi nuovi scudi, nuove armi e nuove opzioni.