Golden power: i 'poteri speciali' del Governo nel saggio di della Cananea e Fiorentino

Roma, 23 feb. (Adnkronos)

In libreria "I 'poteri speciali' del Governo nei settori strategici", testo a cura di Giacinto della Cananea e Luigi Fiorentino uscito nella collana Sentieri giuridici dell'Editoriale Scientifica. Al centro del saggio la questione 'golden power' e i poteri esercitabili dal governo per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, dalla difesa alla sicurezza, passando per energia, trasporti e comunicazioni.