Goldman Sachs punta sulle cripto anche in Asia

Goldman Sachs, con Barclays, è tra le banche d’affari maggiormente impegnate sul fronte delle valute digitali. A riprova del suo interesse per le cripto, ha varato la prima operazione sui Bitcoin Futures in Asia, una mossa molto importante per tempi e contenuti. Nell’ultimo anno, infatti, il mondo delle criptovalute ha subito diversi scossoni (vedi il crollo dell’ecosistema Terra-Luna). Secondo gli analisti, gli investimenti di un istituto importante come Goldman Sachs potrebbero perciò aiutare a normalizzare il settore e portare sul fronte cripto altre banche, tradizionalmente più scettiche.