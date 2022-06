Golee e Aerarium Chain vince la Startup Competition del Wmf

Golee vince la Startup Competition del Wmf, la più grande competizione internazionale dedicata alle startup innovative organizzata dal Wmf, il Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, in svolgimento alla Fiera di Rimini fino al 18 giugno. La competition che ha raccolto oltre 950 candidature da tutto il mondo, giunta alla sua decima edizione, è stata l’evento di punta del World Startup Fest, la manifestazione di riferimento a livello internazionale dedicata al mondo startup e scaleup che sta riunendo a Rimini investitori, startup e tutti gli addetti ai lavori.

La finalissima, condotta da Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group, e Diletta Leotta si è svolta con una pitch competition sul Mainstage del Festival che ha visto sfidarsi le sei finaliste Aerarium Chain, Strategic Bim, Golee, Ono Ef, Ecosteer e Nanomnia su idee innovative che rispondevano ai temi delle 12 sfide del futuro individuate dal Wmf, elaborate confrontandosi con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i criteri Esg: Cities & Communities, Learning & Education, Health, Work, Culture & Travel, Food & Agriculture, Retail & Customer Experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events, Finance & Insurance, e infine Life On Planet Earth.

“Quest’anno abbiamo aggiunto una sfida nella sfida chiedendo alle startup candidate da tutto il mondo di indicare come il proprio progetto innovativo stesse rispondendo alle sfide del nostro tempo, che abbiamo identificato come le 12 sfide del Futuro”, spiega Cosmano Lombardo, ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf “da sempre supportiamo lo sviluppo di progetti innovativi in ambito tecnologico digitale che si distinguono anche per la ricaduta sociale positiva che riescono a generare: l’innovazione ha senso solo se produce un miglioramento per la società tutta e le startup sono le principali fautrici di questo processo virtuoso”.

È stata Golee, One Stop Platform per le società sportive in grado di automatizzare le attività dei club sportivi, ad aggiudicarsi il premio assegnato dalla giuria, del valore di 175.000 euro in servizi offerti da vari partner del Wmf. A questo premio si aggiungono altre due importanti opportunità: Golee infatti si qualifica direttamente come finalista al contest per startup del Disraptors Summit di Praga, in programma il prossimo ottobre, evento all’interno del quale vince anche uno stand dedicato.

Il Premio del pubblico del valore di 20.000 euro in consulenza messi in palio da Search On Media group - azienda organizzatrice del Wmf - è stato invece assegnato dai partecipanti del Festival a AerariumChain, servizio cloud che supporta le istituzioni nella conservazione del patrimonio e nel fundraising. La Startup, vince inoltre la possibilità di volare a Praga, sempre in occasione del Disraptors Summit, all’interno del quale potrà presentarsi al pubblico con uno stand.

Edizione ricca più che mai di premi e di opportunità questa decima appena conclusa: grazie alla collaborazione con il network di partner internazionali, il Wmf premia altre due startup che si sono distinte con i propri progetti innovativi assegnando rispettivamente a Ecosteer e Hauxt la partecipazione al Valencia Digital Summit, e al El Cairo Startup Without Borders.

Al World Startup Fest, divenuto evento di riferimento internazionale per startup, scaleup e investitori, oltre alla Startup Competition, spazio ai distretti espositivi che accolgono startup da tutto il mondo, ma anche alle opportunità di networking e business offerte dagli incontri B2B con delegazioni di investitori e aziende da tutto il mondo, presenti anche grazie alla partnership con Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Tra i partner di questa edizione figurano inoltre Art-er, Cariplo Factory, Digital Magics, Engineering, Fondazione Golinelli, Gellify, Hubspot, H-Farm, Iag, InnovUp, Lazio Innova, Le Village, LVenture Group, Nana Bianca, OVHcloud, Plug and Play, Qonto, Pranaventures, RDS, Unicredit Start Lab, Volano Group.

“Siamo molto contenti del riscontro internazionale avuto anche quest’anno rispetto al World Startup Fest: stanno partecipando agli eventi in programma startup e realtà provenienti anche da Francia, Spagna, Arabia Saudita, Israele, Croazia, Grecia, Egitto e molti altri Paesi. Questo contribuisce alla creazione di quella che abbiamo definito Innovation Valley, vallata dell’innovazione aperta e diffusa al mondo dove attraverso la cooperazione tra paesi si diffonde la cultura imprenditoriale e si genera un flusso di opportunità tra Italia ed estero”, spiega Cosmano Lombardo.

Il tema dell’imprenditorialità innovativa è stato preponderante anche nei diversi Open stage disseminati nell’Area Fieristica del Festival tra i quali, oltre allo Startup Stage, anche lo Stage Entrepreneuship e lo stage Startup Showcase: l’innovazione e l’importanza di supportare progetti imprenditoriali innovativi, tecnologico digitali è stata fra i topic più discussi anche in luce degli obiettivi strategici del Pnrr, che punta sulla digitalizzazione e l’innovazione come asse portante della società futura. Con il World Startup Fest il Wmf si pone come il centro nevralgico internazionale del mondo startup e scaleup, che ogni anno accende i riflettori sulle più interessanti startup innovative del momento, mettendo in risalto il lavoro prezioso di tante realtà innovative. Il Wmf contribuisce anche così ad un futuro più innovativo, tecnologico ed inclusivo.