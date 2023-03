Gomedia Satcom Servizi mobili ad alta velocità e servizi Govsatcom sicuri a Gomedia ETNA-Teleport

CATANIA, Italia, 17 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Gomedia partecipa a Satellite 2023, uno degli eventi chiave per gli attori SATCOM internazionali dei settori governativo, istituzionale, della difesa e satellitare.

Gomedia Satcom, tra gli sponsor di Satellite 2023 a Washington, ha presentato con l'amministratore delegato Gaetano Morena i suoi servizi Govsatcom mobili e sicuri ad alta velocità presso il Teleporto Gomedia Etna. Morena ha sottolineato l'unicità del servizio di connettività di Gomedia con velocità fino a 40 Mbps in trasmissione e 160 Mbps in Rx con un elevato grado di sicurezza per terminali fissi e mobili con tasso di contesa 1:1.

Il servizio è completamente integrato con le reti dei clienti, compresa la protezione dei collegamenti e la possibilità di gestione da parte del cliente, anche in collaborazione con partner su diversi account governativi. "Questi servizi unici di Gomedia, che danno al cliente il pieno controllo della rete e della connettività, non solo forniscono un potente strumento operativo con caratteristiche di alta sicurezza, ma sono attualmente utilizzati per salvare vite umane, come nella missione di soccorso italiana per il terremoto in Turchia." Ha dichiarato Gaetano Morena.

Informazioni su GomediaGomedia offre servizi satellitari mobili leader a livello mondiale con velocità fino a 160 Mbps, completamente integrati nell'ambiente applicativo del cliente e con un elevato grado di sicurezza per clienti governativi, Difesa e i servizi emergenziali.

Per migliorare l'efficacia per i suoi clienti, Gomedia sta ampliando la sua struttura e le sue offerte di alto livello e personalizzate. Con la sua struttura di 50.000 metri quadrati, Gomedia gestisce uno dei più grandi tele-porti d'Europa.

Contatto GomediaConny EricssonDirettore venditeconny.ericsson@gomedia.it+46708507732

Li jiajia.li@gomedia.it+393279546272

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2034723/Gomedia.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/gomedia-satcom-servizi-mobili-ad-alta-velocita-e-servizi-govsatcom-sicuri-a-gomedia-etna-teleport-301775227.html