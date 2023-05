Google, 100 milioni al New York Times per le news

Il New York Times ha stretto un accordo con Google, che darà all'editore della testata circa 100 milioni di dollari per pubblicare i contenuti del giornale sulle sue piattaforme, secondo quanto riporta Reuters. Alphabet, la compagnia che controlla Google, spingerà molto nei prossimi mesi sulla propria sezione News, spesso accusata di avere un controllo delle fonti non attendibile e di diffondere fake news. L'accordo tra il Times e Alphabet prevede la collaborazione per Google News Showcase, un programma che pagherà gli editori affinché pubblichino i loro contenuti su una nuova sezione di Google News che dovrebbe prevedere, secondo fonti con confermate, contenuti di qualità da fonti certificate.

Lo stesso Times, lo scorso febbraio, aveva annunciato che avrebbe espanso i propri accordi con Alphabet e Google, che già includevano abbonamenti al giornale e distribuzione in digitale su Android. Le due aziende coinvolte non hanno ancora confermato né commentato la notizia.